Contagio ad alta quota: primo caso di Covid sul monte Everest (Di giovedì 22 aprile 2021) Un primo caso di Contagio Covid è stato riscontrato sul monte Everest: un gruppo di scalatori costretto alla quarantena nel campo base. Il Covid è arrivato anche sulle cime delle montagne più alte del mondo. Un primo caso di Contagio è stato registrato sul monte Everest. A risultare positivo è stato uno scalatore durante la scorsa settimana. Immediatamente isolato, è stato portato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, grazie ai soccorsi in elicottero. Il resto del gruppo di calatori che facevano parte della sua spedizione è stato costretto ad affrontare la quarantena nel proprio campo base. Positività Covid sull’Everest: il primo ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 22 aprile 2021) Undiè stato riscontrato sul: un gruppo di scalatori costretto alla quarantena nel campo base. Ilè arrivato anche sulle cime delle montagne più alte del mondo. Undiè stato registrato sul. A risultare positivo è stato uno scalatore durante la scorsa settimana. Immediatamente isolato, è stato portato in ospedale a Kathmandu, in Nepal, grazie ai soccorsi in elicottero. Il resto del gruppo di calatori che facevano parte della sua spedizione è stato costretto ad affrontare la quarantena nel proprio campo base. Positivitàsull’: il...

