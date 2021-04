Conservatorismo verde. La conferenza stampa di Giorgia Meloni. Segui la diretta (video) (Di giovedì 22 aprile 2021) “Conservatorismo verde. Idee e progetti per una ecologia di destra”. È il titolo della conferenza stampa di Giorgia Meloni che si tiene nei locali della Fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa. L’iniziativa di Fratelli d’Italia si svolge in occasione della Giornata della Terra “Earth Day”. All’incontro con i giornalisti, oltre alla leader del partito, interverranno il responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia di FdI, Nicola Procaccini, l’editore della rivista “Nazione Futura”, Francesco Giubilei. E l’agronomo e conduttore televisivo, Luca Sardella. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) “. Idee e progetti per una ecologia di destra”. È il titolo delladiche si tiene nei locali della Fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa. L’iniziativa di Fratelli d’Italia si svolge in occasione della Giornata della Terra “Earth Day”. All’incontro con i giornalisti, oltre alla leader del partito, interverranno il responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia di FdI, Nicola Procaccini, l’editore della rivista “Nazione Futura”, Francesco Giubilei. E l’agronomo e conduttore televisivo, Luca Sardella. L'articolo Secolo d'Italia.

In occasione della Giornata della Terra, che si celebra oggi, è uscito un numero speciale della rivista Nazione Futura dedicato al Conservatorismo verde, ne pubblichiamo un estratto per gentile concessione dell'editore. Negli ultimi anni, in concomitanza con un'attenzione crescente nei confronti dell'ambiente, è emersa una