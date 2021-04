(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "L'è e sarà sempre più ilfondamentale di quel ponte fra generazioni che è la. La circolarità è connaturata alla missione stessa dele noi oggi siamo un esempio dial 100% realizzata che assicura al nostro Paese un posto di eccellenza in Europa nel recupero e riutilizzo di un rifiuto pericoloso". Così Riccardo Piunti, vicepresidente del, nel corso del talk dedicato ai temi della transizione ecologica in programma durante la maratona #OnePeopleOnePlanet. "In Italia rigeneriamo infatti l'olio usato al 99% contro una media europea pari a circa il 60%, mentre raccogliamo il 47% dell'immesso al consumo (l'altra metà si consuma durante l'uso) contro il 40% ...

Advertising

lifestyleblogit : Conou, economia circolare pilastro di sostenibilità - -

Ultime Notizie dalla rete : Conou economia

Adnkronos

Segno inequivocabile che anche le nuove generazioni sono sensibili al grande tema della sostenibilità e dell'circolare. Il, da sempre in prima linea nella formulazione di linguaggi e ...... giovani,, innovazione, scienza, sport e al dialogo interculturale e intergenerazionale. ... Donors e sostenitori: Istituto per il Credito Sportivo, CNH Industrial, ACI, Open Fiber, A2A,- ...Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "L’economia circolare è e sarà sempre più il pilastro fondamentale di quel ponte fra generazioni che è la sostenibilità . La circolarità ...Il sistema CONOU rappresenta una realtà pronta a innovare e a investire per adeguarsi alle sfide che la transizione ecologica e digitale pongono al futuro anche per l’economia circolare. Numerose sono ...