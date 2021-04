Coni: sono 4 i candidati alla presidenza, Chimenti si aggiunge a Malagò, Bellutti e Di Rocco (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Anche il presidente della Federgolf, Franco Chimenti si candida alla presidenza del Coni. Si aggiunge al presidente uscente Giovanni Malagò, alla due volte campionessa olimpica di ciclismo Antonella Bellutti e all'ex presidente della Fci, Renato Di Rocco. Alle 14 di oggi sono scaduti i termini per le candidature alla presidenza e alla Giunta Nazionale, in vista del Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio a Milano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. - (Adnkronos) - Anche il presidente della Federgolf, Francosi candidadel. Sial presidente uscente Giovannidue volte campionessa olimpica di ciclismo Antonellae all'ex presidente della Fci, Renato Di. Alle 14 di oggiscaduti i termini per le candidatureGiunta Nazionale, in vista del Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio a Milano.

