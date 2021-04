Confesercenti Campania: Meglio le multe che stare chiusi. Il coprifuoco alle 10 di sera ammazzerà il turismo (Di giovedì 22 aprile 2021) Confesercenti Campania alza la voce, ancora una volta, a favore delle proprie aziende e contro l’immobilismo del Governo, inadeguato a dare risposte su sostegni e ristori alle imprese, inefficace nei controlli e nel piano vaccini, indeciso su orari e modalità di apertura e chiusura delle attività. Le aziende della Campania sono al collasso. “Ora basta – esordisce Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania -, vogliamo chiarezza, risposte e ristori e, soprattutto, che vengano riaperte le nostre attività. Diciamo basta al governo delle chiacchiere, basta al governo dei proclami, basta al governo che mortifica gli imprenditori della nostra regione, al governo che perde tempo sui vaccini: non si intravede una soluzione, la percezione è che non ci sia. E intanto le aziende ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021)alza la voce, ancora una volta, a favore delle proprie aziende e contro l’immobilismo del Governo, inadeguato a dare risposte su sostegni e ristoriimprese, inefficace nei controlli e nel piano vaccini, indeciso su orari e modalità di apertura e chiusura delle attività. Le aziende dellasono al collasso. “Ora basta – esordisce Vincenzo Schiavo, presidente di-, vogliamo chiarezza, risposte e ristori e, soprattutto, che vengano riaperte le nostre attività. Diciamo basta al governo delle chiacchiere, basta al governo dei proclami, basta al governo che mortifica gli imprenditori della nostra regione, al governo che perde tempo sui vaccini: non si intravede una soluzione, la percezione è che non ci sia. E intanto le aziende ...

