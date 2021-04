Conferenza sul clima, Biden: “Ridurre le emissioni del 50% entro il 2030” (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi è la Giornata delle Terra. Nella 51esima edizione di questo evento, dedicato interamente al pianeta, si tiene anche la Conferenza virtuale sul clima, organizzata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Sono invitati quaranta leader mondiali, tra cui Vladimir Putin e Xi Jinping, presidenti di Russia e Cina. “Restore our earth”, ripariamo la nostra terra, è il titolo dell’evento (iniziato alle 14) dedicato alla lotta al cambiamento climatico. Una sfida da vincere nei prossimi decenni. Nell’ultimo rapporto sul clima pubblicato da Copernicus climate Change Service, l’iniziativa dell’Unione europea per monitorare le condizioni terrestri, il 2020 (insieme al 2016) è stato l’anno più caldo di sempre, con una media globale di 1,25°C più alta rispetto al periodo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi è la Giornata delle Terra. Nella 51esima edizione di questo evento, dedicato interamente al pianeta, si tiene anche lavirtuale sul, organizzata dal presidente degli Stati Uniti Joe. Sono invitati quaranta leader mondiali, tra cui Vladimir Putin e Xi Jinping, presidenti di Russia e Cina. “Restore our earth”, ripariamo la nostra terra, è il titolo dell’evento (iniziato alle 14) dedicato alla lotta al cambiamentotico. Una sfida da vincere nei prossimi decenni. Nell’ultimo rapporto sulpubblicato da Copernicuste Change Service, l’iniziativa dell’Unione europea per monitorare le condizioni terrestri, il 2020 (insieme al 2016) è stato l’anno più caldo di sempre, con una media globale di 1,25°C più alta rispetto al periodo ...

Advertising

itinagli : Dopo la Brexit, quale mercato comune? Questo pomeriggio, alle ore 15.40, intervengo a una conferenza internazionale… - europainitalia : Al via il portale multilingue della Conferenza sul futuro dell'Europa ?? - EnricoLetta : Un giorno storico. Si apre la possibilità per noi cittadini europei di partecipare al dibattito della Conferenza su… - mvpiso : RT @vitalbaa: Annunci in conferenza stampa poi disattesi; bozze di decreti che circolano per giorni, alimentando commenti, salvo essere mod… - NormalitaNuova : RT @piersar62: GREEN PASS: nella conferenza di cui sopra, l'on. Sara Cunial chiede all'avvocato Fusillo un parere sul cosiddetto green pass… -