Come sta oggi Kenae Dolphus, protagonista di Vite al Limite? Anticipazioni sulla puntata di stasera, 22 aprile e come sta oggi (Di giovedì 22 aprile 2021) Vite al Limite torna stasera su Real Time con una nuova puntata alle ore 21.25. La storia di oggi è quella di Kenae Dolphus. Ecco la sua storia nel programma e com'è oggi. Vite al Limite: la storia di Kenae Dolphus Kenae fa visita per la prima volta alla clinica di Houston a 41 anni e con 300 chili di peso. Il peso comporta anche l'infertilità della donna, che non può avere figli. Questo la fa sentire anche psicologicamente in colpa con il resto della famiglia e con suo marito. Inizialmente, il rapporto con il dott. Nowzaradan è molto conflittuale, ma una terapia psicologica riesce nell'intento di farle cambiare visione della ...

