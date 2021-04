Come seguire in diretta la reunion di E.R. – Medici in Prima Linea dall’Italia il 23 aprile: George Clooney e il cast al completo (Di giovedì 22 aprile 2021) I Medici del County General Hospital scendono in campo per una reunion di E.R. – Medici in Prima Linea destinata a raccogliere risorse per una giusta causa. Il dottor Ross ritrova i suoi colleghi la notte tra giovedì 22 e venerdì 23 aprile, alle 02:00 ora italiana, via Youtube, nell’ambito del format Stars in the House. Quella di E.R. – Medici in Prima Linea è solo una delle tante reunion che Seth Rudetsky e suo marito, il produttore James Wesley, hanno ospitato su SiriusXM in un anno di pandemia che ha costretto tutti dentro casa e ha fermato il settore dello spettacolo. Lo show a distanza nasce proprio per sostenere il fondo a supporto dei lavoratori dello show business, The Actors Fund, e finanziare con raccolte ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Idel County General Hospital scendono in campo per unadi E.R. –indestinata a raccogliere risorse per una giusta causa. Il dottor Ross ritrova i suoi colleghi la notte tra giovedì 22 e venerdì 23, alle 02:00 ora italiana, via Youtube, nell’ambito del format Stars in the House. Quella di E.R. –inè solo una delle tanteche Seth Rudetsky e suo marito, il produttore James Wesley, hanno ospitato su SiriusXM in un anno di pandemia che ha costretto tutti dentro casa e ha fermato il settore dello spettacolo. Lo show a distanza nasce proprio per sostenere il fondo a supporto dei lavoratori dello show business, The Actors Fund, e finanziare con raccolte ...

