Come faceva Salvini a sapere quelle cose? La grillina Macina si rovina da sola | Lega e Bongiorno la portano in tribunale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Un disastro politico. Anna, sottosegretaria M5s alla Giustizia, in un'intervista al Corriere della Sera per difendere in qualche modo Beppe Grillo dopo il suo discusso video-sfogo sul figlio Ciro indagato per stupro pensa bene di attaccare Giuliae Matteo. E ora i diretti interessati minacciano di trascinarla in, mentre lane chiede le dimissioni dal governo. "Le insinuazioni della sottosegretariasono gravissime, insultanti e indegne di un membro del governo. Lachiede dimissioni immediate - recita una nota del Carroccio -. Ipotizzare che il senatoreabbia visto il video di Ciro Grillo attraverso l'avvocato Giuliaè inaccettabile: l'imbarazzo del Movimento 5 ...