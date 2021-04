Colosseo | dopo miele e olio sul Palatino arriva anche il vino

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Al Parco archeologico dele’ partito il progetto che portera’ alla produzione deldel, che si aggiungera’ a quelle gia’ esistenti di. “Ad aggiungersi alla produzione dell’degli splendidi ulivi del Parco e del nostro dolcissimo, l’Ambrosia del, seguira’ la produzione della bevanda per eccellenza tanto decantata nel corso dei secoli, del ‘nettare degli dei’, ildel”, scrive su Instagram la direttrice del Parco, Alfonsina Russo, che mostra alcune immagini della posa dei filari. La produzione deldelera stata annunciata dalla stessa Russo lo scorso gennaio e rientra tra i progetti clou per questo ...

Advertising

RadioItalia : Dopo aver infranto ogni record con i suoi concerti dal vivo, @IlVeroUltimo si prepara a fare lo stesso anche con i… - ilmetropolitan : ???? #Colosseo. Dopo #miele e #olio al Parco arriva il #vino del Palatino - styles_proud : RT @RadioItalia: Dopo aver infranto ogni record con i suoi concerti dal vivo, @IlVeroUltimo si prepara a fare lo stesso anche con il suo e… - irexoutside : RT @RadioItalia: Dopo aver infranto ogni record con i suoi concerti dal vivo, @IlVeroUltimo si prepara a fare lo stesso anche con il suo e… - Demy_1direction : RT @RadioItalia: Dopo aver infranto ogni record con i suoi concerti dal vivo, @IlVeroUltimo si prepara a fare lo stesso anche con il suo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Colosseo dopo

RomaDailyNews

I tifosi, orfani della serie Ala rinuncia della Virtus Roma di Claudio Toti a proseguire per ... uno sfondo dove si stagliano, dietro ad un canestro, ile la Cupola di San Pietro . Sulle ...... tornata visibile al pubblicosettant'anni con una mostra ospitata a Villa Caffarelli sul ...quindi alla scoperta delle altre meraviglie realizzate dai successori di Augusto come il, il ...Luoghi di spettacolo e simboli di potere: ecco gli anfiteatri romani più belli e meglio conservati dell'area mediterranea. Dal Colosseo all'Arena di Nîmes ...Stasera in tv mercoledì 21 aprile Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con Ulisse, il piacere della scoperta da mercoledì 21 aprile. Cinque ...