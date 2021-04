Coima Res | CdA conferma Manfredi Catella quale Ad

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diRes, riunitosi in data odierna, hatoin qualità di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dalla legge e dal nuovo Codice di Corporate Governane, in capo ai consiglieri Olivier Elamine, Luciano Gabriel, Alessandra Stabilini, Ariela Caglio, Antonella Centra e Paola Bruno. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti. Il Consiglio ha inoltreto Feras Abdulaziz Al-Naama come Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio ha poi ricostituito i seguenti Comitati, ...

