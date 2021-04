CMIT TV – Rinaudo | “De Zerbi da top club” | L’ex Juve parla anche del futuro di Pirlo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CMIT Rinaudo

CalcioMercato.it

Leandroha parlato aTV di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che potrebbe fare il salto in una big Leandro, ex difensore di Napoli e Juventus e ex compagno di squadra di Roberto ...Leandroha parlato aTV di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che potrebbe fare il salto in una big Leandro, ex difensore di Napoli e Juventus e ex compagno di squadra di Roberto ...Leandro Rinaudo ha parlato del lavoro nel settore giovanile del Palermo, ai microfoni di CMIT TV. L'annuncio su quanto fatto nel club ...Rinaudo ha parlato di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo che potrebbe fare il salto in una big ed è corteggiato dallo Shakhtar ...