Clima | Usa raddoppiano sforzi | taglio emissioni 50 - 52% entro 2030

New York, 22 apr 12:26 - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà quest'oggi l'impegno a dimezzare le emissioni di gas serra entro la fine del decennio...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo deglisulcon un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030. L'annuncio oggi in occasione del summit sul. Lo anticipa un responsabile americano. .The Ocean Race punta a rendere la prossima edizione del giro del mondo a vela in equipaggio 2022-23 un evento con impatto climatico positivo. L’iniziativa rientra nel nell’ambizioso programma contro i ...L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione globale per celebrare la Terra e per diversificare, educare e attivare il movimento ambientalista in tutto il mondo.