Clima | Trudeau | riduzione gas serra del 40 - 45% entro 2030

WASHINGTON, APR 22 - Il Canada punta a tagliare le sue emissioni di gas serra del 40 - 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Lo ha annunciato il premier canadese Justin Trudeau intervenendo (in inglese e in francese) al vertice virtuale sul cambiamento climatico promosso da Joe Biden. In precedenza il target di Ottawa era del 30%. 22 aprile 2021.