Ultime Notizie dalla rete : Clima Merkel Clima: Merkel, cambiare il modo in cui viviamo e lavoriamo E' l'ora di "cambiare e trasformare completamente il modo in cui viviamo e lavoriamo": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel intervenendo al vertice dei leader mondiali sul clima, ricordando che l'Ue prevede di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. .

La corsa verde ...parlare di clima. Dal presidente americano Joe Biden al presidente cinese Xi Jinping, da Vladimir Putin a Narendra Modi, passando per i leader europei - Mario Draghi, Emmanuel Macron, Angela Merkel - ...

