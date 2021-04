Clima | l' Ue arruola la finanza nella lotta per la sostenibilità Rinviata decisione su gas e nucleare

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dirottare flussi di capitale verso attività sostenibili per premiare, anche in campo finanziario, le attività umane che non nuocciono all'ambiente. Con questo obiettivo, la Commissione europea ha ...

Dirottare flussi di capitale verso attività sostenibili per premiare, anche in campo finanziario, le attività umane che non nuocciono all'ambiente. Con questo obiettivo, la Commissione europea ha ...

La Commissione ha stabilito i criteri per indirizzare il grosso dei finanziamenti futuri verso le attività che contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico. Ma resta l'indecisione sulle f ...

Città del Vaticano - Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (Global Catholic Climate Movement) una rete di oltre 700 organizzazioni di varie nazionalità farà ...