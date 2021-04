Clima: Biden raddoppia l'obiettivo Usa sulle emissioni (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul Clima con un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030. L'annuncio oggi in occasione del summit sul Clima. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeraddoppierà l'degli Usa sulcon un taglio dellefra il 50 e il 52% entro il 2030. L'annuncio oggi in occasione del summit sul. ...

Clima: Biden raddoppia l'obiettivo Usa sulle emissioni Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden raddoppierà l'obiettivo degli Usa sul clima con un taglio delle emissioni fra il 50 e il 52% entro il 2030. L'annuncio oggi in occasione del summit sul clima.

Earth Day, Guterres: 'Il tempo sta per scadere'. I Grandi oggi da Biden Stamane, in occasione della Giornata della Terra (Earth Day) e del vertice sul clima organizzato dal presidente Usa, Joe Biden, è intervenuto il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres . 'Il tempo a noi concesso per intraprendere azioni coraggiose in favore del ...

Cosa succederà al Leaders Summit sul clima di Biden? Rinnovabili Coldiretti: Effetto Covid, un italiano su 4 compra eco. Masiello: Ripresa, cibo tema strategico. E’ una svolta epocale La pandemia spinge la svolta green nei comportamenti degli italiani con più di un abitante del Belpaese su quattro (27%) che acquista più prodotti sostenibili o ecofriendly rispetto a prima del Covid.

Cgil 22 aprile: Earth Day, Giornata della Terra L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione globale per celebrare la Terra e per diversificare, educare e attivare il movimento ambientalista in tutto il mondo.

