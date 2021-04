Clima, Biden: “Emissioni dimezzate entro il 2030. Questo è il decennio decisivo” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha impegnato gli Stati Uniti a dimezzare le Emissioni di gas serra entro il 2030. Lo ha detto al summit sul Clima, aggiungendo che “questi passi porteranno l’economia americana a Emissioni nette zero non oltre il 2050” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeha impegnato gli Stati Uniti a dimezzare ledi gas serrail. Lo ha detto al summit sul, aggiungendo che “questi passi porteranno l’economia americana anette zero non oltre il 2050” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

