Claudia Gerini: “Grazie perchè non ti sei girato dall’altra parte”, il messaggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Claudia Gerini pubblica sui social la storia di Michele Dal Forno: “Grazie perchè non ti sei girato dall’altra parte”. Negli ultimi tempi, abbiamo visto Claudia Gerini impegnata in diversi lavori, come la pubblicità per la pasta De Cecco, ed insieme a lei protagonista anche Can Yaman, il divo turco che non fa altro che riscuotere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 22 aprile 2021)pubblica sui social la storia di Michele Dal Forno: “non ti sei”. Negli ultimi tempi, abbiamo vistoimpegnata in diversi lavori, come la pubblicità per la pasta De Cecco, ed insieme a lei protagonista anche Can Yaman, il divo turco che non fa altro che riscuotere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

repubblica : Com'era il pianeta prima che venisse maltrattato: il corto con Claudia Gerini - il_piccolo : La The Next Line aderisce con un film/documentario all’Iniziativa dei Cittadini Europei 'Stop global warming' promo… - rossellino : Giornata della Terra, com'era il pianeta prima che venisse maltrattato: il corto con Claudia Gerini - Fabiuss6 : Sto mangiando la banana come Claudia Gerini perché c'è gente che mi guarda e devo mascherare la mia esperienza. - apietrarota : RT @Sostenibile: Giornata della terra: l'esilarante cortometraggio contro il riscaldamento globale con Claudia Gerini, Camilla Filippi e Gi… -