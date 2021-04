Clamoroso: è già finita tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo? Gli indizi social lasciano pochi dubbi (Di giovedì 22 aprile 2021) Fino a pochi anni fa la coppia più stereotipata in Italia era quella formata dalla velina e dal calciatore. Nell'epoca in cui siamo connessi 24 ore su 24 e il calcio per fortuna esiste ancora, sempre più sportivi scelgono la cosiddetta influencer. Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo Solo pochi mesi fa era nata una coppia di due giovani molto famosi: Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. La prima è una influencer e modella con quasi 2 milioni di follower, il secondo è un promettente calciatore della Roma, attualmente fermo per infortunio, ma ormai pronto a tornare in campo dopo il lungo stop. Lo stesso Zaniolo, poche settimane prima di annunciare il fidanzamento ufficiale con la giovane napoletana, era stato al ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 22 aprile 2021) Fino aanni fa la coppia più stereotipata in Italia era quella formata dalla velina e dal calciatore. Nell'epoca in cui siamo connessi 24 ore su 24 e il calcio per fortuna esiste ancora, sempre più sportivi scelgono la cosiddetta influencer.Solomesi fa era nata una coppia di due giovani molto famosi:. La prima è una influencer e modella con quasi 2 milioni di follower, il secondo è un promettente calciatore della Roma, attualmente fermo per infortunio, ma ormai pronto a tornare in campo dopo il lungo stop. Lo stesso, poche settimane prima di annunciare il fidanzamento ufficiale con la giovane napoletana, era stato al ...

