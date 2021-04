Cinque ragazzi per me: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo dating show di Sky Uno (Di giovedì 22 aprile 2021) Cinque ragazzi per me: cast, come funziona, anticipazioni, puntate, Sky, protagonisti, streaming Cinque ragazzi per me è il nuovo dating show in onda su Sky Uno a partire da giovedì 22 aprile 2021 alle 21.15. Il format, dopo il grande successo avuto nel Regno Unito, sbarca finalmente in Italia. Si tratta di un dating show innovativo, che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. La novità rappresentata dal programma è proprio quella di rendere la convivenza il primo stadio dei rapporti di coppia, cancellando ogni tipo di filtro o interferenza. Ma vediamo il cast, le anticipazioni, i protagonisti e come funziona Cinque ragazzi per me, il ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021)per me: cast, come funziona, anticipazioni, puntate, Sky, protagonisti, streamingper me è ilin onda su Sky Uno a partire da giovedì 22 aprile 2021 alle 21.15. Il format, dopo il grande successo avuto nel Regno Unito, sbarca finalmente in Italia. Si tratta di uninnovativo, che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. La novità rappresentata dal programma è proprio quella di rendere la convivenza il primo stadio dei rapporti di coppia, cancellando ogni tipo di filtro o interferenza. Ma vediamo il cast, le anticipazioni, i protagonisti e come funzionaper me, il ...

