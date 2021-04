“Ciao Mario, servono progetti per salvare il pianeta”: la “telefonata” a Draghi di attori e musicisti per Greenpeace. Il video (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione della Giornata della Terra, Greenpeace Italia lancia il video appello “Una telefonata a Mario Draghi“, in cui i protagonisti fingono di stare al telefono con il presidente del Consiglio, ricordandogli che il Recovery Plan è l’occasione per ridisegnare il futuro del nostro Paese e uscire dall’emergenza climatica. Alla realizzazione del video, diretto dalla regista Chiara Agnello, ha partecipato cantanti come Daniele Silvestri, Margherita Vicario, Max Gazzè e Roberto Angelini, il rapper Frankie hi-nrg, la comica Geppi Cucciari, giovanissimi attori come Elvira Camarrone e Christian Roberto, lo youtuber FaviJ e attori affermati come Claudio Santamaria, Alessandro Gassman e Claudio Gioè. “Tra una settimana il governo dovrà consegnare all’Europa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione della Giornata della Terra,Italia lancia ilappello “Una“, in cui i protagonisti fingono di stare al telefono con il presidente del Consiglio, ricordandogli che il Recovery Plan è l’occasione per ridisegnare il futuro del nostro Paese e uscire dall’emergenza climatica. Alla realizzazione del, diretto dalla regista Chiara Agnello, ha partecipato cantanti come Daniele Silvestri, Margherita Vicario, Max Gazzè e Roberto Angelini, il rapper Frankie hi-nrg, la comica Geppi Cucciari, giovanissimicome Elvira Camarrone e Christian Roberto, lo youtuber FaviJ eaffermati come Claudio Santamaria, Alessandro Gassman e Claudio Gioè. “Tra una settimana il governo dovrà consegnare all’Europa ...

