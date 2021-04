Chiarimenti sul coprifuoco fino al 15 giugno e la partita degli europei alle 21 dell’11 giugno (Di giovedì 22 aprile 2021) Cosa sappiamo sul coprifuoco fino al 15 giugno e le eventuali proroghe successive alle ore 22? In realtà, l’aspetto ha generato un po’ di confusione nelle scorse ore, soprattutto per quanto riguarda alcuni eventi specifici e alcune attività che sembrano essere in contrasto all’interno dello stesso comunicato stampa di Palazzo Chigi. La vicenda, dal punto di vista politico, ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri e ha portato il leader della Lega Matteo Salvini ad astenersi sul decreto riaperture che è stato votato in consiglio dei ministri. Proprio il documento del consiglio dei ministri, al momento, resta l’unico ufficiale a cui far fede per chiarire l’aspetto controverso. LEGGI ANCHE > Cosa significa che la direttiva sul copyright è stata recepita in Italia e quali sono i prossimi passi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 aprile 2021) Cosa sappiamo sulal 15e le eventuali proroghe successiveore 22? In realtà, l’aspetto ha generato un po’ di confusione nelle scorse ore, soprattutto per quanto riguarda alcuni eventi specifici e alcune attività che sembrano essere in contrasto all’interno dello stesso comunicato stampa di Palazzo Chigi. La vicenda, dal punto di vista politico, ha tenuto banco per tutta la giornata di ieri e ha portato il leader della Lega Matteo Salvini ad astenersi sul decreto riaperture che è stato votato in consiglio dei ministri. Proprio il documento del consiglio dei ministri, al momento, resta l’unico ufficiale a cui far fede per chiarire l’aspetto controverso. LEGGI ANCHE > Cosa significa che la direttiva sul copyright è stata recepita in Italia e quali sono i prossimi passi ...

