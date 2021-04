Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo | è già finita? ecco tutti gli indizi sulla rottura

(Di giovedì 22 aprile 2021) Storia al capolinea tra l’influencere il giocatore giallorossogliche farebbero pensare ad unatra i due! La coppia d’oro formata dal calciatore giallorossoe dall’influencerpotrebbe essere già separata o almeno in forte crisi. Potrebbe perché per ora nessuno dei due diretti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Dopo la storia con Sara Scaperrotta aveva iniziato una relazione con l'influencer. Ormai finita. O almeno così sembra, considerando che hanno smesso di seguirsi reciprocamente su ...... classe 1999, continua a far parlare di sé anche per le vicende legate alla sua vita privata : l'ultima notizia, infatti, riguarda la presunta separazione dalla fidanzata, influencer da ...Due mesi fa l’annuncio della love story con le foto social e il tatuaggio di coppia: oggi le immagini insieme sono sparite e i due non si seguono più. Crisi passeggera o titoli di coda?Amicizie appese a un filo, nuove alleanze e scottanti verità, nell’incantevole scenario della città partenopea. “The Real Housewives di Napoli” è disponibile su Discovery+ ...