Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo | aria di crisi Love story già al capolinea?

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le settimane vissute intensamente, anche con le rispettive famiglie, i tatuaggi insieme e tante foto per sancire il loro amore. Tutto questo potrebbe essere solo un ricordo,potrebbero essersi lasciati. Alcuni indizi social infatti non sono passati inosservati ai fan più attenti dell’influencer napoletana e del giocatore della Roma. I due non si seguono più sui social e hanno rimosso dai loro profili le foto che li ritraevano insieme. Due indizi questa volta potrebbero fare una prova, la loro storia d’amore potrebbe essere giunta aldopo appena due mesi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

nomorebadvibess : @closelika @closeluc secondo me luca ha la scorta a casa solo perchè è di chiara nasti

e Nicolò Zaniolo si sono già lasciati? Nonostante il tatuaggio di coppia, sembrerebbe che tra i due fidanzati ci sia in corso una vera e propria crisi: scopriamo cosa è successo!Fine della storia tra Nicolò Zaniolo e? E' quello che sembrerebbe da alcuni indizi social. In particolare su Instagram i due hanno smesso di seguirsi e hanno eliminato dai rispettivi account le foto che li ritraevano insieme. ...Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti, storia finita? Gli indizi social su Instagram: foto rimosse e non si seguono più. Colpa di Madalina Ghenea?Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono lasciati? Influencer e calciatore, dopo il tatuaggio, non sono più fidanzati: ecco le prove!