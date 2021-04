Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo | aria di crisi | amore al capolinea?

(Di giovedì 22 aprile 2021) Mancano ormai poche settimane al rientro in campo di Nicolò Zaniolo, reduce da un grave infortunio al ginocchio che lo tiene ai box dallo scorso settembre. Eppure il calciatore della Roma, classe 1999, continua a far parlare di sé anche per le vicende legate alla sua vita privata: l’ultima notizia, infatti, riguarda la presunta separazione dalla fidanzata Chiara Nasti, influencer da quasi 2 milioni di follower.

Advertising

tuttocampo : E' finita tra Zaniolo e la influencer Chiara Nasti? - forzaroma : #Zaniolo rende privato il suo profilo Instagram: è rottura con Chiara #Nasti? #ASRoma - Canieuest96 : Non la mamma di Chiara Nasti che pubblica nelle stories i video di Sangiovanni che canta #amici20 - ModaCorriere : RT @Corriere: Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: aria di crisi tra l’influencer e il giocatore - GossipItalia3 : Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo: la coppia è già in crisi? Ecco la verità… #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Nasti

Che sia una decisione presa a seguito della rottura con? Da qualche giorno i due non si seguono più su Instagram e hanno rimosso su entrambi i profili le foto che li ritraevano insieme. ...Nicolò Zaniolo epotrebbero essersi lasciati. Lo comunica Dagospia, che questa mattina ha notato come - effettivamente - il calciatore della Roma e l'influencer napoletana non si seguano più su Instagram, ...Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti potrebbero essersi lasciati. Lo comunica Dagospia, che questa mattina ha notato come - effettivamente - il calciatore della Roma e l'influencer napoletana ...Il numero 22 giallorosso ha disabilitato la possibilità di vedere il suo profilo per le persone che non lo seguono già ...