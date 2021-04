Chiara Ferragni detta tendenza con la borsa Kelly di Hermès

(Di giovedì 22 aprile 2021) Gli accessori perfetti per la Primavera/Estate 2021 si tingono di fluo. A dimostrarlo è proprio. L’influencer cremonese, da poco diventata mamma bis, ha mostrato ai suoi follower di Instagram come sfruttare al meglio unacolor fluo, soprattutto se parliamo di unaha un debole per la maison francese e colleziona tutte le borse che può. L’ultimo arrivo nella sua casa milanese è lagiallo fluo cheimmediatamenteed è perfetta per la Primavera 2021.con laAnalizziamo dapprima ...

Fermo, 22 aprile 2021 -, insieme a Diego Della Valle , per un gruppo Tod's ancora più solidale. La blogger ieri ha fatto il suo ingresso ufficiale nel Cda della società, rinnovato al termine dell'assemblea ...e Fedez sono una coppia alla moda e molto attiva, l'influencer e il rapper non perdono occasione di prendersi in giroessendo l'influencer con più follower al mondo è ...Primo giorno da consigliera della Tod’s Spa, per Chiara Ferragni, che ieri ha partecipato al cda della società presieduta da Diego Della Valle, svoltosi al termine dell’assemblea degli azionisti convo ...Ne è passato di tempo da quando, con il suo primo blog conosciuto in tutto il mondo, The Blonde Salad, iniziava a muovere i primi passi sul web. Era il 2009, lei aveva appena 22 anni. Il suo modello i ...