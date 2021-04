Chi l’ha visto?, la rivelazione choc di Piera Maggio: “Credo che Anna Corona si fosse infatuata di me” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti fin da subito. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui di Anna Corona nei miei confronti”, è sul finale del suo intervento a “Chi l’ha visto?” che Piera Maggio si è lasciata andare a una rivelazione sull’ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo. Una storia che, complice il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che non è poi risultata essere Denise, è tornata con al centro della scena mediatica. Fin dall’inizio Piera non aveva mostrato molti dubbi sula presunta responsabilità della signora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti fin da subito. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui dinei miei confronti”, è sul finale del suo intervento a “Chi?” chesi è lasciata andare a unasull’ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise Pipitone, la bambina di quattro anni scomparsa diciassette anni fa a Mazara del Vallo. Una storia che, complice il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa che non è poi risultata essere Denise, è tornata con al centro della scena mediatica. Fin dall’inizionon aveva mostrato molti dubbi sula presunta responsabilità della signora ...

