Chi è Osvaldo Paterlini, il marito della cantante Orietta Berti? (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco chi è Osvaldo Paterlini, noto per aver sposato la famosa cantante Orietta Berti Osvaldo Paterlini è noto per essere il marito della famosa ed amata cantante Orietta Berti. Non sono molte le informazioni che si conoscono sull’uomo, a differenza della moglie lui non fa parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Prima di conoscere Orietta Berti Paterlini era un pilota di really, per amore della moglie ha lasciato lo sport pericoloso e si è dedicato al calcio. Successivamente, Osvaldo Paterlini è diventato produttore, manager e ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco chi è, noto per aver sposato la famosaè noto per essere ilfamosa ed amata. Non sono molte le informazioni che si conoscono sull’uomo, a differenzamoglie lui non fa parte del mondo dello spettacolo etelevisione. Prima di conoscereera un pilota di really, per amoremoglie ha lasciato lo sport pericoloso e si è dedicato al calcio. Successivamente,è diventato produttore, manager e ...

