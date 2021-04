Chi è Matteo Diamante: vita privata e curiosità sul naufrago de L’Isola dei Famosi (Di giovedì 22 aprile 2021) Scopriamo qualcosa di più su Matteo Diamante: vocalist, speaker radiofonico, ex volto di Uomini e Donne e de La pupa e il secchione. Molti di voi ricordano Matteo Diamante per la sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne, ma l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio, diventato un naufrago de L’Isola dei Famosi 2021, in realtà vanta già diverse esperienze nel campo televisivo e artistico. In particolare, oltre a Uomini e Donne ha preso parte anche a La pupa e il secchione nel 2021. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: dalla biografia al lavoro, fino alla vita privata e piccole curiosità! Chi è Matteo Diamante, la biografia Matteo ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 22 aprile 2021) Scopriamo qualcosa di più su: vocalist, speaker radiofonico, ex volto di Uomini e Donne e de La pupa e il secchione. Molti di voi ricordanoper la sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne, ma l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio, diventato undedei2021, in realtà vanta già diverse esperienze nel campo televisivo e artistico. In particolare, oltre a Uomini e Donne ha preso parte anche a La pupa e il secchione nel 2021. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui: dalla biografia al lavoro, fino allae piccole! Chi è, la biografia...

Advertising

rubio_chef : Questo sei @brumottistar, il dispiacere dei pori cristi... ma la colpa non è tua, la colpa è de chi te paga, di chi… - AlbertoBagnai : Un nostro vecchio amico! - ranallo_claudio : RT @rubio_chef: Questo sei @brumottistar, il dispiacere dei pori cristi... ma la colpa non è tua, la colpa è de chi te paga, di chi ti guar… - LolitaNutria61 : Io non posso farcela,Matteo Diamante all'isola...chi ha visto ex on the beach sa - Ninamimi85 : RT @rubio_chef: Questo sei @brumottistar, il dispiacere dei pori cristi... ma la colpa non è tua, la colpa è de chi te paga, di chi ti guar… -