Chi è Matteo Diamante, il nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Questa sera, giovedì 22 aprile 2021, all'Isola dei Famosi entrerà come naufrago ufficiale Matteo Diamante, influencer molto seguito e già noto al grande pubblico per aver partecipato al dating show Uomini e Donne e alla trasmissione di Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ma chi è il bel Matteo? Classe 1989, è nato a Genova ad aprile, per cui ha 31 anni. Matteo è un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e… le donne. Dopo essersi diplomato presso l'Istituto Nautico San Giorgio, si è iscritto all'Università degli Studi di Genova, anche se ha ammesso di averlo fatto solo per recuperare numeri delle belle ragazze. Una tecnica che ha dato i suoi frutti, soprattutto con le ragazze straniere! Tiene parecchio al suo aspetto, sempre curato e alla moda.

