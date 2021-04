Chi è Lia Stublla, la stilista di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi (Di giovedì 22 aprile 2021) Fra le grandi novità di questa edizione de L’Isola dei Famosi ci sono senza dubbio i look sorprendenti di Ilary Blasi, i più audaci sono senza dubbio quello della stilista Lia Stublla. La conduttrice è tornata in tv al timone del reality che è stato condotto per moltissimi anni da Alessia Marcuzzi. Ormai il pubblico ha imparato a conoscere Lady Totti e sa bene che quando si parla di look non lascia nulla al caso. Nella decima puntata del programma, ad esempio, ha indossato una creazione di lungo abito di velluto di Lia Stublla molto particolare. Si tratta di un abito in velluto blu elettrico con uno spacco laterale, scollatura e guanti coordinati. Per completare l’outfit la conduttrice ha scelto un paio di décolleté iLe Silla, maxi orecchini Bozart e uno chignon. Nelle prime puntate de ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021) Fra le grandi novità di questa edizione de L’Isola deici sono senza dubbio i look sorprendenti di, i più audaci sono senza dubbio quello dellaLia. La conduttrice è tornata in tv al timone del reality che è stato condotto per moltissimi anni da Alessia Marcuzzi. Ormai il pubblico ha imparato a conoscere Lady Totti e sa bene che quando si parla di look non lascia nulla al caso. Nella decima puntata del programma, ad esempio, ha indossato una creazione di lungo abito di velluto di Liamolto particolare. Si tratta di un abito in velluto blu elettrico con uno spacco laterale, scollatura e guanti coordinati. Per completare l’outfit la conduttrice ha scelto un paio di décolleté iLe Silla, maxi orecchini Bozart e uno chignon. Nelle prime puntate de ...

