Chi è il “Latin Lover” Matteo Diamante | nuovo concorrente dell’Isola

Matteo Diamante è l'atteso nuovo naufrago dell'Isola dei Famosi 2021. Nella puntata di oggi giovedì 22 aprile Ilary Blasi dovrebbe annunciare a sorpresa lo sbarco di quattro nuovi concorrenti (a cui dovrebbe aggiungersi un quinto prossimamente). Si tratta di Ignazio Moser, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia. Classe 1989, Matteo Diamante è nato a Genova dove si è diplomato presso l'Istituto Nautico San Giorgio. Diamante ha già partecipato a diverse trasmissioni tv: nel 2017 è uno dei corteggiatori a Uomini e Donne mentre nel 2021 fa parte del cast de La pupa e il secchione e viceversa. Inoltre, Matteo Diamante vanta un profilo Instagram con oltre 343 mila follower.

