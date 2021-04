chi è Giulia Fratini? Oggi la Fotomodella italiana si racconta a cuore aperto in una intervista esclusiva

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori? Posso dire che nonostante la situazione ad, ho trovato un grande equilibrio. Ho passato quasi tutta la mia vita in maniera frenetica, senza mai soffermarmi su cosa volessi davvero. Ogni giorno ognuno di noi dovrebbe soffermarsi un attimo a pensare a cosa decide di costruire o demolire. Facendo un bilancio, sono soddisfatta perché ogni decisione presente o futura sarà fatta in piena consapevolezza. La strada è lunga, sono giovane, non vedo l’ora di percorrerla. Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita? L’ amore per me è tutto, posso affermare che ogni giorno senza amore è un giorno perso. E soprattutto non vivendo con questo sentimento ne avrai altri non positivi. Ci sono tante forme d’amore, senza considerare quella del ventunesimo secolo, quella per gli oggetti. Mi piace chiamarlo: ...