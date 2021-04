Chi è Gianrico Carofiglio | biografia | moglie e libri

Leggi su ck12

(Di giovedì 22 aprile 2021), una vita ricca di grandi soddisfazioni grazie ai tantipubblicati dal 2002 ad oggi, una carriera da magistrato e un politico appartenente al Partito Democratico.nasce il 30 maggio del 1961 a Bari, figlio della scrittrice Enza Buono e fratello del futuro illustratore e scrittore Francesco, di 3 anni più giovane. Nel 1986 entra in magistratura: dopo aver lavorato a Prato in qualità di pretore, diventa pubblico ministero a Foggia, per poi trasferirsi alla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari in qualità di sostituto procuratore. Dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 1986 ha iniziato la sua attività come magistrato, ma verso la fine degli anni Novanta ha deciso di lasciare la sua carica. La decisione è stata ...