Che fine ha fatto la riforma della curia (Di giovedì 22 aprile 2021) ? Il tema era caldissimo nel 2013, appena eletto Francesco al Soglio di Pietro. Nei mesi seguenti se ne parlava quotidianamente: dicasteri da creare ex novo, congregazioni da smontare, pontifici consigli da accorpare. E, naturalmente, vescovi da spostare, da rimandare in diocesi, da far venire a Roma. Poi, nulla. O meglio, si è creato il consiglio della Corona, il cosiddetto C9 poi via via ridimensionato per cause di forza maggiore. Gruppo di lavoro incaricato da un lato di consigliare il Papa nel governo della chiesa universale, dall’altro di studiare e approntare una riforma della governance. Ci lavorano da otto anni. Tutto è pronto, si dice da mesi (da un anno?), poi la pandemia ha rallentato il tutto. In ogni caso il ricambio in curia non si ferma: tra poco sarà nominato il nuovo prefetto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 aprile 2021) ? Il tema era caldissimo nel 2013, appena eletto Francesco al Soglio di Pietro. Nei mesi seguenti se ne parlava quotidianamente: dicasteri da creare ex novo, congregazioni da smontare, pontifici consigli da accorpare. E, naturalmente, vescovi da spostare, da rimandare in diocesi, da far venire a Roma. Poi, nulla. O meglio, si è creato il consiglioCorona, il cosiddetto C9 poi via via ridimensionato per cause di forza maggiore. Gruppo di lavoro incaricato da un lato di consigliare il Papa nel governochiesa universale, dall’altro di studiare e approntare unagovernance. Ci lavorano da otto anni. Tutto è pronto, si dice da mesi (da un anno?), poi la pandemia ha rallentato il tutto. In ogni caso il ricambio innon si ferma: tra poco sarà nominato il nuovo prefetto ...

Advertising

petergomezblog : Che fine ha fatto il recovery? - M5S_Camera : Con il G20 in programma il 21 maggio il nostro Paese ha un’occasione unica per indicare una nuova via su vaccini e… - sbonaccini : Entro fine mese raggiungeremo il primo milione di persone vaccinate con prima o seconda dose. Abbiamo infatti super… - alycecappellaio : RT @bimbantipatica: #aVolteBasta pensare che insistere vale più di una resa avveduta. Che la rinuncia non è mai un trampolino di lancio e… - agentearancio1 : @theblakecoffin @ffrrannn vero, ma non è stato lui ad estenderlo fino a fine luglio (per il momento), ma è stato qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine "I migranti del clima aumenteranno fino al 350% se non facciamo qualcosa" Ora uno studio del fenomeno indica le allarmanti proporzioni che questo dislocamento di massa potrà avere da qui alla fine del secolo, specie se il mondo non mantiene gli obiettivi fissati dagli ...

Ferrovie, digitale, innovazione: ecco il Piano della ripresa, in 16 mosse Solo l'anticipo, pari a circa 23 - 24 miliardi , arriverà con una procedura diversa, entro fine luglio, a patto che la commissione approvi il Pnrr. Sarà la prima tranche per avviare già quest'anno la ...

"Che fine hanno fatto i soldi per i centri per l'Impiego?" Il Fatto di Calabria L’Inter frena ma a +10 inizia a fare i conti Perisic risponde a Farias: a Spezia è 1-1. Il palo ferma due volte Lautaro. A sei giornate dalla fine la matematica è ad un passo ...

Che fine ha fatto la riforma della curia Che fine ha fatto la riforma della curia? Il tema era caldissimo nel 2013, appena eletto Francesco al Soglio di Pietro. Nei mesi seguenti se ne parlava quotidianamente: dicasteri da creare ex novo, ...

Ora uno studio del fenomeno indica le allarmanti proporzioniquesto dislocamento di massa potrà avere da qui alladel secolo, specie se il mondo non mantiene gli obiettivi fissati dagli ...Solo l'anticipo, pari a circa 23 - 24 miliardi , arriverà con una procedura diversa, entroluglio, a pattola commissione approvi il Pnrr. Sarà la prima tranche per avviare già quest'anno la ...Perisic risponde a Farias: a Spezia è 1-1. Il palo ferma due volte Lautaro. A sei giornate dalla fine la matematica è ad un passo ...Che fine ha fatto la riforma della curia? Il tema era caldissimo nel 2013, appena eletto Francesco al Soglio di Pietro. Nei mesi seguenti se ne parlava quotidianamente: dicasteri da creare ex novo, ...