Chat pedopornografiche e propaganda antisemita. Sotto accusa otto minorenni di Pisa (Di giovedì 22 aprile 2021) Pedopornografia e propaganda antisemita, Sotto accusa otto minorenni. Al termine di una complessa attività investigativa, la Polizia di Pisa ha indagato otto minorenni. Responsabili, a vario titolo, di gravi reati. Tra cui diffusione di materiale pedopornografico. Istigazione all’odio razziale per propaganda antisemita. E detenzione illegale di strumenti atti all’offesa. L’indagine ha preso le mosse dalla costola di un altro procedimento per violenza sessuale poi archiviato. Pedopornografia, nel mirino il cellulare di un sedicenne In quell’occasione gli investigatori avevano posto Sotto la lente di ingrandimento il cellulare del presunto autore della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Pedopornografia e. Al termine di una complessa attività investigativa, la Polizia diha indagato. Responsabili, a vario titolo, di gravi reati. Tra cui diffusione di materiale pedopornografico. Istigazione all’odio razziale per. E detenzione illegale di strumenti atti all’offesa. L’indagine ha preso le mosse dalla costola di un altro procedimento per violenza sessuale poi archiviato. Pedopornografia, nel mirino il cellulare di un sedicenne In quell’occasione gli investigatori avevano postola lente di ingrandimento il cellulare del presunto autore della ...

SecolodItalia1 : Chat pedopornografiche e propaganda antisemita. Sotto accusa otto minorenni di Pisa - LetiziaFirenze : Immagini pedopornografiche e antisemite sulla chat di classe: nei guai otto minorenni - ToscanaInDiretta - CCoccarelli : Foto pedopornografiche: ragazzina adescata in chat, 6 persone denunciate - RedazioneLaNews : #Milano Foto pedopornografiche: ragazzina adescata in chat, 6 persone denunciate - milano_today : Foto pedopornografiche: ragazzina adescata in chat, 6 persone denunciate -