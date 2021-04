Chadia Rodriguez: “Nelle mie canzoni c’è la libertà di essere ciò che siamo” (Di giovedì 22 aprile 2021) La nuova canzone della rapper cresciuta a Torino è colonna sonora del film «Non mi uccidere» di Andrea De Sica: «Un giorno mi piacerebbe recitare» Leggi su lastampa (Di giovedì 22 aprile 2021) La nuova canzone della rapper cresciuta a Torino è colonna sonora del film «Non mi uccidere» di Andrea De Sica: «Un giorno mi piacerebbe recitare»

Advertising

lisabluemood : RT @Ghemon: A tutti i fan che hanno tramite amici messaggi audio in cui dico: “Ciao sono Mamhood (o Ghali o Fabri Fibra - sono i miei tre p… - zazoomblog : Chadia Rodriguez: “Nelle mie canzoni c’è la libertà di essere ciò che siamo” - #Chadia #Rodriguez: #“Nelle… - buonanotteamici : RT @Ghemon: A tutti i fan che hanno tramite amici messaggi audio in cui dico: “Ciao sono Mamhood (o Ghali o Fabri Fibra - sono i miei tre p… - clocchan : RT @Ghemon: A tutti i fan che hanno tramite amici messaggi audio in cui dico: “Ciao sono Mamhood (o Ghali o Fabri Fibra - sono i miei tre p… - PatriziaAlessa2 : RT @Ghemon: A tutti i fan che hanno tramite amici messaggi audio in cui dico: “Ciao sono Mamhood (o Ghali o Fabri Fibra - sono i miei tre p… -