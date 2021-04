Certificato verde, coprifuoco, ristoranti: le regole del nuovo decreto (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Il 26 aprile ‘l’Italia riapre‘ grazie alle regole contenute nel nuovo decreto. Tra le principali novità, la possibilità si spostarsi tra regioni gialle o bianche (senza limitazioni), ma anche verso arancioni e rosse. Nel secondo caso sarà necessario munirsi di certificazione verde. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Il 26 aprile ‘l’Italia riapre‘ grazie alle regole contenute nel nuovo decreto. Tra le principali novità, la possibilità si spostarsi tra regioni gialle o bianche (senza limitazioni), ma anche verso arancioni e rosse. Nel secondo caso sarà necessario munirsi di certificazione verde.

Advertising

FABRIZIOLAVELLI : RT @GiuseppePalma78: Alla fine, per onestà intellettuale, occorre dire che Conte il 3 giugno dello scorso anno aprì le regioni senza cretin… - Agenzia_Dire : Ecco cosa cambia con il nuovo #DecretoCovid, che entrerà in vigore il 26 aprile. #decretoaperture - massimilianoxp : RT @GiuseppePalma78: Alla fine, per onestà intellettuale, occorre dire che Conte il 3 giugno dello scorso anno aprì le regioni senza cretin… - juanne78 : RT @GiuseppePalma78: Alla fine, per onestà intellettuale, occorre dire che Conte il 3 giugno dello scorso anno aprì le regioni senza cretin… - N0FAI7H : RT @GiuseppePalma78: Alla fine, per onestà intellettuale, occorre dire che Conte il 3 giugno dello scorso anno aprì le regioni senza cretin… -