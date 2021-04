Ceferin si affida alle leggende | consigli da Ronaldo | Figo e Trezeguet

(Di giovedì 22 aprile 2021) La UEFA risponde alla Super Leaguendosi aidelledel calcio europeo: ecco la contromossa diAleksanderavrebbe stilato il suo piano per controbattere alla Super League anche a livello di immagine. Come riporta La Repubblica, il presidente della UEFA avrebbe contattato alcune tra ledel calcio che hanno fatto la storia della Champions League. Tra i destinatari dell’invito figuravanoil Fenomeno, Albertini,, Dida e Salgado: la UEFA vuole coinvolgere chi fa parte della tradizione del calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

