Ceferin | retroscena Super League | «Vi spiego l’annuncio a mezzanotte»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente della UEFA, Aleksander, torna a parlare di: ecco le sue dichiarazioni e alcuniAleksander, ospite del media sloveno 24ur, ha parlato della– «Ero in Svizzera e stavo guidando. A un certo punto ho ricevuto una chiamata dall’ultimo dei 12 club fondatori. Mi hanno detto ‘Dobbiamo firmare entro domani mattina, altrimenti non ne faremo parte’. Ho risposto ‘Ok, da domani iniziamo una guerra. Se sarà così, domani sarai tra i miei nemici. Loro invece avrebbero voluto restare miei amici ma facendo parte dellalega, così ho fatto capire che non poteva esistere una cosa simile. È una cosa interessante: si tratta di ...

IlSecondo quanto riporta La Repubblica, però, non ci sarà nessuna sanzione per loro ...con le sue dure parole, con le "minacce" e con la compattezza con tutte le altre istituzioni ...Non ho mai apprezzato e condiviso, sono accadute tante cose in Uefa, ma mi ha fatto ridere quando ha raccontato ilsu Agnelli e sul cellulare. Perché Pirlo, Pioli e Conte non ...Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, torna a parlare di Super League: ecco le sue dichiarazioni e alcuni retroscena Aleksander Ceferin, ospite del media sloveno 24ur, ha parlato della Super L ...Aleksander Ceferin presidente della Uefa ha parlato di nuovo della Superlega e del comportamento di Andrea Agnelli presidente Juve.