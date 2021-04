Ceferin: «Ci saranno conseguenze per i club, stiamo valutando con gli uffici legali» (Di giovedì 22 aprile 2021) Calcioefinanza riprende le parole del presidente della Uefa Alexander Ceferin ai microfoni di 24hr. Parole decisamente diverse da quelle di Gravine come al solite improntate a Ponzio Pilato. «Cosa succederà ora? Parleremo di calcio, ma nelle riunioni deciderò chi far sedere vicino a me. Così posso mettere qualcuno un po’ più lontano. Se questi club vorranno giocare ancora nelle nostre competizioni, dovranno avvicinarsi a noi e dovremo valutare cosa è successo, ma non voglio entrare nei dettagli, poiché stiamo ancora parlando con il nostro team legale». «Mi aspetto altre novità entro venerdì. Credo che chi afferma di essere completamente calmo in questa situazione, non dice la verità. La situazione è molto complicata per loro e non per la Uefa, che ha dalla sua parte 235 su 247 club. Anzi, 244. Sono tutti con noi. Ieri ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Calcioefinanza riprende le parole del presidente della Uefa Alexanderai microfoni di 24hr. Parole decisamente diverse da quelle di Gravine come al solite improntate a Ponzio Pilato. «Cosa succederà ora? Parleremo di calcio, ma nelle riunioni deciderò chi far sedere vicino a me. Così posso mettere qualcuno un po’ più lontano. Se questivorranno giocare ancora nelle nostre competizioni, dovranno avvicinarsi a noi e dovremo valutare cosa è successo, ma non voglio entrare nei dettagli, poichéancora parlando con il nostro team legale». «Mi aspetto altre novità entro venerdì. Credo che chi afferma di essere completamente calmo in questa situazione, non dice la verità. La situazione è molto complicata per loro e non per la Uefa, che ha dalla sua parte 235 su 247. Anzi, 244. Sono tutti con noi. Ieri ...

