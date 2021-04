Caterina Balivo ricorda l’aborto | riapre la ferita per dare conforto a una follower

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 22 aprile 2021) Perè un dolore che resterà sempre lì in un angolo ma la conduttrice utilizza la sua esperienza pera una. Rispondendo alle tante domande su Instagram perarriva un commento che le ha riportato alla mente la perdita del suo secondo figlio. Era il 2016, era già mamma di Guido Alberto ed era convinta che tutto sarebbe andato bene, come per la prima gravidanza. Purtroppo al terzo mese laha perso il bambino, l’ha raccontato solo due anni dopo continuando a tenere dentro tutto il dolore, continuando ad anin onda e a far finta di niente. Alla sua fan consiglia di non fare il suo stesso errore, le risponde sapendo cheuna ...