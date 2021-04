Caterina Balivo | la rivelazione sulla morte del figlio | Le parole mai dette

(Di giovedì 22 aprile 2021), attraverso il proprio account Instagram, si è lasciata andare ad un racconto molto particolaresua vita(Gettyimages)Dietro moltissimi personaggi noti nel mondo dello spettacolo si nascondono storie particolari, momento difficili della vita anche difficili da raccontare. Spesso, poi, sono i follower ed il rapporto con questi a cacciare fuori anche testimonianze profonde, storie incredibili che poi sono destinate a rimanere nell’immaginario collettivo. Cosi, come detto, sono proprio i social a diventare dei veri e proprio confessionali, dove personaggi famosi (e non) spesso si raccontano. Cosi è stato in queste ore per, una delle conduttrici più amate dal pubblico. Per l’ex padrona di casa case di ...

Advertising

zazoomblog : Caterina Balivo rompe il silenzio dopo tanti anni: “Ho fatto un errore” - #Caterina #Balivo #rompe #silenzio… - pieceleb72 : la bellissima Caterina Balivo rispondendo a una domanda - invernaIe : oggi caterina balivo domani chissà -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

La bella conduttrice partenopea pubblica uno scatto su Instagram dove infiamma il web: sdraiata sul letto con il vestito che sale è da arresto cardiaco.continua ad infiammare gli animi dei suoi numerosissimi followers con degli scatti da capogiro. La bella presentatrice, infatti, ama condividere con coloro che la seguono attimi di ...sul dramma dall'aborto spontaneo confessa: 'Non fate come me, parlatene' Per più di 15 anniè stata in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì prima alla ...Serena Bortone è uno dei volti di punta di Rai 1, giornalista, conduttrice e autrice è molto amata ma avete mai visto la sua casa?Caterina Balivo sul dramma dall'aborto spontaneo confessa: "Non fate come me, parlatene" Per più di 15 anni Caterina Balivo è stata in onda tutti i ...