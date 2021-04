Caso Grillo, Aurora Ramazzotti: 'Un vano tentativo di condizionare l'opinione pubblica' (Di giovedì 22 aprile 2021) L'influencer si pronuncia sul video pubblicato dal fondatore del M5S, che nei giorni scorsi si è appellato al garantismo nei confronti del figlio - indagato per violenza di gruppo - e ha sottolineato ... Leggi su today (Di giovedì 22 aprile 2021) L'influencer si pronuncia sul videoto dal fondatore del M5S, che nei giorni scorsi si è appellato al garantismo nei confronti del figlio - indagato per violenza di gruppo - e ha sottolineato ...

meb : Noi crediamo nella giustizia e non nel giustizialismo. Sempre, anche nel caso #Grillo. Il mio intervento al @tg2rai - fattoquotidiano : 'MI CHIEDO SE IL VIDEO NON L'ABBIA VISTO ANCHE SALVINI' Salvini e Bongiorno vogliono denunciare la sottosegretaria… - LegaSalvini : ?? ++ CASO GRILLO, LA LEGA CHIEDE LE DIMISSIONI DEL SOTTOSEGRETARIO MACINA ++ Le insinuazioni della sottosegretaria… - ERivetta : RT @brunonanniclibe: Ma guarda il caso, ora che non ci sta Bonafede i magistrati si sono ricordati del figlio di Grillo, è stato tutto bloc… - ALisimberti : RT @SoniaLaVera: Caso Grillo, Bongiorno contro Macina: 'Finirà in tribunale per le sue accuse deliranti e deve dimettersi' -