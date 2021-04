Caso Grillo, Anna Macina attacca Giulia Bongiorno: interviene il ministro della giustizia Cartabia (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si placa la bufera sul video postato da Beppe Grillo in merito al presunto Caso di stupro che vedrebbe protagonista il figlio Ciro e altri tre ragazzi ai danni di una 19enne. Nel video, postato dal fondatore e garante del MoVimento 5 Stelle, Grillo ha pronunciato parole dure che hanno scatenato una severa polemica, soprattutto da parte di donne che hanno lanciato una protesta usando l’hashtag #ilgiornodopo. Una protesta nata proprio a seguito della frase shock detta da Grillo, che si chiedeva come fosse possibile che una vittima di stupro, il giorno dopo, invece di andare a denunciare ha preferito andare in spiaggia. Parole raggelanti che non sono passate inosservate nemmeno all’avvocato difensore della giovane presunta vittima, tant’è che Giulia ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Non si placa la bufera sul video postato da Beppein merito al presuntodi stupro che vedrebbe protagonista il figlio Ciro e altri tre ragazzi ai danni di una 19enne. Nel video, postato dal fondatore e garante del MoVimento 5 Stelle,ha pronunciato parole dure che hanno scatenato una severa polemica, soprattutto da parte di donne che hanno lanciato una protesta usando l’hashtag #ilgiornodopo. Una protesta nata proprio a seguitofrase shock detta da, che si chiedeva come fosse possibile che una vittima di stupro, il giorno dopo, invece di andare a denunciare ha preferito andare in spiaggia. Parole raggelanti che non sono passate inosservate nemmeno all’avvocato difensoregiovane presunta vittima, tant’è che...

