Caso Barbara Corvi, scarcerato il marito Roberto Lo Giudice: era accusato di omicidio (Di giovedì 22 aprile 2021) ANSA Caso Barbara Corvi, scarcerato Roberto Lo Giudice, il marito della donna: era in carcere, dallo scorso marzo, con l’accusa di omicidio Novità sul Caso Barbara Corvi, la donna di 35 anni scomparsa da Montecampano di Amelia il 27 ottobre 2009. Il tribunale del riesame di Perugia ha accolto le richieste dei legali del marito della donna, Roberto Lo Giudice, che è stato scarcerato nelle ultime ore. Annullata dunque l’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata lo scorso 30 marzo all’uomo, originario di Reggio Calabria, accusato di omicidio volontario, occultamento o soppressione di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) ANSALo, ildella donna: era in carcere, dallo scorso marzo, con l’accusa diNovità sul, la donna di 35 anni scomparsa da Montecampano di Amelia il 27 ottobre 2009. Il tribunale del riesame di Perugia ha accolto le richieste dei legali deldella donna,Lo, che è statonelle ultime ore. Annullata dunque l’ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata lo scorso 30 marzo all’uomo, originario di Reggio Calabria,divolontario, occultamento o soppressione di ...

