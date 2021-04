Cartabia richiama la sottosegretaria M5S

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 22 aprile 2021) Non serviva alla Lega un’altra occasione per alzare i toni nella maggioranza, ma il Movimento 5 Stelle regala una nuova occasione a Salvini. Sulla giustizia. Nel sovrumano sforzo di salvare qualcosa del video di Grillo, padre padrone in difesa del figlio Ciro, laAnna Macina rigira sul capo leghista, alleato di governo, l’accusa di strumentalizzazione politica. Insinuando che l’avvocata Giulia Bongiorno – che difende una vittima del presunto stupro di gruppo al quale è accusato di aver partecipato Ciro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.