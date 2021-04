Carta Verde Covid, arriva il 26 Aprile: cos’è, come ottenerla e come funzionerà (Di giovedì 22 aprile 2021) La Carta Verde sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Ufficialmente si chiama “certificazione Verde“ e avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Il funzionamento della principale novità presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento che è in procinto di essere discusso dal Consiglio dei Ministri nelle prossime. La certificazione verrà rilasciata subito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino. Carta Verde ecco come funziona e come ottenerla Innanzitutto va detto sarà in formato Cartaceo o digitale. Il documento sarà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Lasarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Ufficialmente si chiama “certificazione“ e avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti e di 48 ore per chi si sottoporrà a test antigenico o molecolare con esito negativo. Il funzionamento della principale novità presente nella bozza del nuovo decreto è regolamentato dall’articolo 10 del provvedimento che è in procinto di essere discusso dal Consiglio dei Ministri nelle prossime. La certificazione verrà rilasciata subito dopo la somministrazione della prima dose di vaccino.eccofunziona eInnanzitutto va detto sarà in formatoceo o digitale. Il documento sarà ...

