Carta docente | cos’è e come funziona il bonus per insegnanti

La Carta docente è il bonus previsto per gli insegnanti di ruolo anche a tempo parziale, dall'importo di 500 euro, che prevede tante possibilità di acquisto La Carta docente è una iniziativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2016 (Buona Scuola). L'art. 1 comma 121, istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche. L'importo e i beneficiari La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art.

